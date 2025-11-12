MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτική Προστασία: Με ψηφιακά μέσα προχωρούν οι αυτοψίες μετά το κύμα κακοκαιρίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με γρήγορους ρυθμούς και με την χρήση ψηφιακών μέσων, που εφαρμόστηκαν και στις καταστροφές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου, προχωράει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, καθώς, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών και τη στήριξη των πληγεισών περιοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Λέσβο, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, βρέθηκε σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες αποκατάστασης.

Κατόπιν εντολής του Υφυπουργού, αμέσως μετά την εκτόνωση της κακοκαιρίας, κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ ξεκίνησαν εκτεταμένες αυτοψίες σε κτίρια, κατοικίες και επιχειρήσεις σε όλη την πληγείσα περιοχή, με τη συνεργασία της δημοτικής αρχής.

Οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ αξιοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή “Digispect”, μέσω της οποίας τα δεδομένα των αυτοψιών καταχωρούνται σε γεωχωρική βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στην καταγραφή των ζημιών – όπως εφαρμόστηκε με επιτυχία και στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Στο νομό Αιτωλοακαρνανία, τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ ολοκλήρωσαν ήδη τις αυτοψίες σε όλες τις πληγείσες περιοχές – Βόνιτσα, Πάλερο, Μοναστηράκι – προχωρώντας σε πλήρη καταγραφή των ζημιών και αξιολόγηση των αναγκών αποκατάστασης.

Ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, διασφαλίζοντας τον συνεχή συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την ταχεία ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών στήριξης.

Πολιτική Προστασία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

“Ιθάκη”: Ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα κινείται νομικά για διαρροή αποσπασμάτων – “Υπήρξε υποκλοπή αρχείων”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στην Αχαΐα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε – Συνελήφθη ο θείος του

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που μετέφερε ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Άντζελα Δημητρίου: Με τον Λευτέρη Πανταζή δεν υπάρχει έρωτας, μόνο συνεργασία

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού