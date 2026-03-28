Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

Αντίθετος στη μεταφορά της δίκης για τα Τέμπη από τη Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη δηλώνει με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει στην πόλη όπου ξεκίνησε.

Όπως αναφέρει, ακόμη και το κτίριο στο οποίο ξεκίνησε η δίκη μπορεί, με ορισμένες παρεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα και με τον κατάλληλο έλεγχο για την πρόσβαση και τη θέση των παρευρισκόμενων, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνει ότι υπάρχουν χώροι στη Λάρισα που μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να είναι επαρκείς για τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι θα σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει τη μεταφορά της δίκης για λόγους προσωπικών συμφερόντων, υπογραμμίζοντας πως «η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα» και «θα τελειώσει πάλι εκεί».

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι τα παιδιά του «δολοφονήθηκαν στη Λάρισα» και, όπως τονίζει, «απαιτούν να παραβρίσκονται στη δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

March 28, 2026

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.



Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας , είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.



Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.

Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.

Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!

Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!

Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».