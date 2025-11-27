Παπαγεωργόπουλος: Τα κραυγαλέα λάθη στην απόφαση που με καταδίκασε σε ισόβια – Με έστειλε να πεθάνω στην φυλακή, η σκευωρία έχει γίνει αντιληπτή

Για “άλλα τρία κραυγαλέα λάθη” κάνει λόγο σε νέα ανάρτησή του ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση της υπεξαίρεσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Προ ημερών ο κ. Παπαγεωργόπουλος είχε κάνει μια ακόμα ανάρτηση στην οποία παρέθετε “και άλλα κραυγαλέα και οφθαλμοφανή… «ΛΑΘΗ»”, σχετικά με την απόφαση για τα ισόβια. Στην ανάρτηση εκείνη, αναφέρθηκε σε τέσσερα από τα δέκα λάθη που -όπως υποστηρίζει- οδήγησαν στην ισόβια κάθειρξη.

Στη σημερινή του ανάρτηση ο κ. Παπαγεωργόπουλος παραθέτει -κατά τον ίδιο – “άλλα τρία κραυγαλέα λάθη της απόφασης για τα ισόβια” ενώ τονίζει για τον πρόεδρο του Δικαστηρίου πως “με έστειλε να πεθάνω στην φυλακή με τα ΙΣΟΒΙΑ που μου επέβαλε”.

“Νομίζω ότι η ΣΚΕΥΩΡΙΑ έχει γίνει τελείως αντιληπτή”, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Παπαγεωργόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Νοεμβρίου ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης αποκάλυψε ότι προχωρά στη συγγραφή βιβλίου για την πολύκροτη υπόθεση και την καταδίκη του. Μάλιστα τότε είχε προαναγγείλει πως σύντομα θα δημοσιεύσει το πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο του, ενώ σχολίαζε σχετικά με το περιεχόμενό του πως “πολλοί θα χαμογελάσουν και πολλοί θα κλάψουν”.

Είχε ακολουθήσει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία περιέγραφε την ημέρα που κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση της υπεξαίρεσης.

Η σημερινή ανάρτηση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

ΣΚΕΥΩΡΙΑ

ΑΛΛΑ 3 ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΙΣΟΒΙΑ»

Πριν λίγες ημέρες είχα παραθέσει τέσσερα (4) κραυγαλέα «ΛΑΘΗ» της απόφασης Δικαστηρίου με Πρόεδρο τον μετέπειτα Αρεοπαγίτη Γεώργιο Αποστολάκη, που με έστειλε να πεθάνω στην φυλακή με τα ΙΣΟΒΙΑ που μου επέβαλε.

Σήμερα παραθέτω άλλα τρία (3) κραυγαλέα «ΛΑΘΗ»!

… … … …

5. Για να με καταδικάσει, αποφάνθηκε ότι το 1999 – πρώτο έτος της Δημαρχίας μου – ο επίορκος υπάλληλος του Δήμου Π. Σαξώνης ΟΛΑ τα υπεξαιρεθέντα (το 100%) τα έδωσε στον Γεν. Γραμματέα (!), τα δε επόμενα χρόνια του έδινε το 90% (σελ. 2229)…..

ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ: Πέραν του γελοίου να κλέβει κάποιος, να κινδυνεύει με ισόβια και να τα δίνει ΟΛΑ σε κάποιον τρίτο, το Εφετείο αποφάνθηκε ότι όλα τα παραπάνω είναι αυθαίρετα! (σελ.1904) ΑΘΩΟΣ!

6. Για να με καταδικάσει, αποφάνθηκε ότι στον νομιμότατο και ασήμαντο τραπεζικό λογαριασμό της Δημοτικής μου Παράταξης που είχε διεύθυνση τα Γραφεία της Παράταξης μου μέσα στο Δημαρχείο (!), λογαριασμό που δημιουργήθηκε τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 1999, αποφάνθηκε ότι «η ΠΡΩΤΗ κατάθεση προέρχεται από τον Σαξώνη» (σελ. 2201).…..

ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ : Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε ότι οι υπεξαιρέσεις επί της Δημαρχίας μου άρχισαν την 29η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999, τρεις ολόκληρους δηλαδή μήνες ΜΕΤΑ την δημιουργία του λογαριασμού της Παράταξης μου! Στον αέρα δηλαδή η απόφαση του Δικαστηρίου, ότι δήθεν «η πρώτη κατάθεση στον λογαριασμό της Παράταξης μου, προέρχεται από τον Σαξώνη»! ΑΘΩΟΣ!

7. Για να με καταδικάσει, αποφάνθηκε ότι: « Ο Βασ. Παπαγεωργόπουλος απέφευγε εξακολουθητικά να παρέμβει, μολονότι ήταν σε θέση να το πράξει με μόνη την εντολή της παύσεως χορηγήσεως μετρητών». (σελ. 2200)

ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ», που υπέγραφα κάθε χρόνο και που όλες υπαρχουν στην δικογραφία, όριζαν ότι: «Πληρωμές χωρίς χρηματικά εντάλματα δεν γίνονται»! Απαγόρευα δηλαδή την «χορήγηση «μετρητών»! ΑΘΩΟΣ!

Νομίζω ότι η ΣΚΕΥΩΡΙΑ έχει γίνει τελείως αντιληπτή…

Ακολουθεί επόμενη ανάρτηση με άλλα τρία (3) κραυγαλέα «ΛΑΘΗ»!