Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος ετοιμάζει βιβλίο για την καταδίκη του – “Διέσυραν το όνομά μου, πολλοί θα χαμογελάσουν και πολλοί θα κλάψουν”

Στην αποκάλυψη ότι προχωρά στη συγγραφή βιβλίου προχώρησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, το οποίο όπως γνωστοποιεί θα αφορά στην υπόθεση καταδίκης του για υπεξαίρεση στον Δήμο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας μάλιστα πως “διέσυραν το όνομά μου”.

Στην ανάρτησή του ο κ. Παπαγεωργόπουλος υποστηρίζει πως “είναι γνωστό ότι απολύτως λανθασμένες αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, διέκοψαν την πορεία μου στην Ελληνική πολιτική σκηνή, διέσυραν το όνομα μου και μου στέρησαν 2,5 χρόνια ζωής”.

Παράλληλα παραθέτει γεγονότα που -σύμφωνα με τον ίδιο- αποδεικνύουν ότι ο παραπάνω ισχυρισμός του είναι αληθής και στη συνέχεια αποκαλύπτει πως ήδη ολοκληρώνει το βιβλίο που γράφει. Διερωτάται μάλιστα αν θα πρέπει να αρχίσει να δημοσιεύει αποσπάσματα από αυτό.

“Πολλοί θα χαμογελάσουν και πολλοί θα κλάψουν”, σχολιάζει ο κ. Παπαγεωργόπουλος.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

4 χρόνια μετά, ο ίδιος ο επίορκος υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης στην κατάθεση του οποίου στηρίχθηκε η εναντίον μου απόφαση, δήλωσε εγγράφως ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε καταθέσει ψέματα!

2 χρόνια μετά, ο κύριος εναντίον μου μάρτυρας κατηγορίας πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, παραδέχθηκε ότι είχε καταθέσει ψέματα στο δικαστήριο και δήλωσε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Ο Παπαγεωργόπουλος δεν έκλεβε, δεν έβαλε λεφτά στην τσέπη»!

Τέλος η ίδια η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω των «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ» που κατέθεσε στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σελ. 23), παραδέχθηκε ότι η Ελληνική δικαιοσύνη για να με καταδικάσει επικαλέσθηκε στην απόφαση της, ένα γεγονός» τελείως ανύπαρκτο, ένα γεγονός που δεν υπάρχει σε όλη την δικογραφία, ένα γεγονός που κυριολεκτικά φαντάσθηκε» η Ελληνική δικαιοσύνη!

Βάσει όλων αυτών έχω και εγώ σχεδόν ολοκληρώσει ένα βιβλίο, που σύντομα θα παρουσιάσω.

Μέχρι τότε αναρωτιέμαι αν πρέπει να αρχίσω να παρουσιάζω κάθε 10 – 15 ημέρες αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό. Πολλοί θα χαμογελάσουν και πολλοί θα κλάψουν.

Σε λίγες ημέρες λέω να παρουσιάσω το πρώτο απόσπασμα…

Συμφωνείτε; Να αρχίζω να παρουσιάζω;