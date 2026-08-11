MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στη Λούτσα: Στις φλόγες στέγη κτηρίου – Επιχειρούν 15 πυροσβέστες

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε στέγη κτιρίου στη Λούτσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Λούτσα περίπου στις 17:00 στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος σύμφωνα με το irafina και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο κτήριο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Παράλληλα, drone παρακολουθεί από ψηλά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μεταδίδοντας συνεχώς εικόνα μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Με αυτόν τον τρόπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης και της πορείας της κατάσβεσης.

Για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε και το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Τέλος, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Λούτσα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η δεύτερη σεζόν του “Τότε και Τώρα” θα είναι ακόμα καλύτερη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου – Η παράκληση της οικογένειάς του

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ο Μάνος Μαλλιαρός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του: “Είπε το ναι”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Πάτρα: Ενθαρρυντικά σημάδια για το 2,5 ετών παιδί που έπεσε από μπαλκόνι – Ποια η κατάσταση της υγείας του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 58 λεπτά πριν

Ρέθυμνο: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά – Δείτε εικόνες από το σημείο