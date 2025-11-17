Παπαγεωργόπουλος: Έβαλα στο πέτο το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων και πήγα στο δικαστήριο σίγουρος για την απόφαση – Εκεί έπεσε ο κεραυνός

Στη μέρα που κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση της υπεξαίρεσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος όπως αποκάλυψε προ ημερών, προχωρά στη συγγραφή βιβλίου για την πολύκροτη υπόθεση.

Μάλιστα τότε είχε προαναγγείλει πως σύντομα θα δημοσιεύσει το πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο του, ενώ σχολίαζε σχετικά με το περιεχόμενό του πως “πολλοί θα χαμογελάσουν και πολλοί θα κλάψουν”.

Στη χθεσινή του ανάρτηση ο κ. Παπαγεωργόπουλος αναμοχλεύει την ημέρα που βγήκε η απόφαση του Δικαστηρίου για την υπόθεση της υπεξαίρεσης, τις στιγμές μέχρι να ακούσει την απόφαση αλλά και την αντίδρασή του σε αυτή.

Όπως γράφει, ήταν μία απόφαση που σε καμία περίπτωση δεν ανέμενε χαρακτηρίζοντάς την “κεραυνό”. “Δεν είχε κατατεθεί το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος μου και ήρεμος και σίγουρος για το αποτέλεσμα της δίκης, έβαλα το καλό μου κουστούμι, έβαλα στο πέτο και το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων και πήγα στο Δικαστήριο. Και εκεί έπεσε ο κεραυνός”, γράφει.

Εν συνεχεία ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης θυμάται τις αντιδράσεις πολιτών στο ακροατήριο οι οποίοι φώναζαν εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους με την έκβαση της δίκης, ενώ τέλος αναφέρεται στη δική του αντίδραση προς τους δικαστές.

“Το μυαλό μου θόλωσε. Χωρίς να το συνειδητοποιήσω πετάχτηκα όρθιος. Κοίταξα τον Πρόεδρο στα μάτια και σε έντονο ύφος, φώναξα όσο ποιο δυνατά μπορούσα:

-Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Κάποιοι εδώ μέσα, θα έχουν τύψεις μέχρι να πεθάνουν. Θα έχουν τύψεις μέχρι να πεθάνουν!

Οι πάντες πάγωσαν“, αναφέρει ο κ. Παπαγεωργόπουλος.

Η νέα ανάρτηση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Γεώργιος Αποστολάκης, Πρόεδρος Εφετών, Μέλη: Ολυμπία Κωτσίδου και Χρήστος Δημητριάδης, Εφέτες. Εισαγγελέας: Βασίλειος Χαλντούπης, Αντεισαγγελέας Εφετών.

Είχε ολοκληρωθεί επιτέλους η εξάμηνη εκδίκαση της υπόθεσης, που εγώ είχα αποκαλύψει σε συνέντευξη Τύπου!

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας συλλαβιστά και με χαμηλή φωνή κατέληξε χωρίς ντροπή: «Παπαγεωργόπουλος. Πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. ΕΝΟΧΟΣ! ΙΣΟΒΙΑ! ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ»…

Μετά από δύο δευτερόλεπτα απόλυτης σιωπής ο κόσμος αντέδρασε. Φωνές από το ακροατήριο.

– Ντροπή! Τον πιο έντιμο άνθρωπο του κόσμου; Το καμάρι της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας;

-Τον Δήμαρχο που έδωσε αγώνα όσο κανένας άλλος για την Μακεδονία; Τι σκευωρία είναι αυτή;

– Για να ισοφαρίσετε τον Τσοχατζόπουλο; Ντροπή!

-Εξιλαστήριο θύμα; Ιφιγένεια; Για να καλοπιάσετε την Τρόικα;

-Τον Δήμαρχο που έφτιαξε χίλια έργα, που άλλαξε την εικόνα της Θεσσαλονίκης και δεν ακούσθηκε κάτι εναντίον του;

-Που ως Υπουργός Αθλητισμού έκανε εκατό έργα στην Θεσσαλονίκη και δεν ακούσθηκε το παραμικρό εναντίον του;

-Επειδή καθιέρωσε την Σημαία της Θεσσαλονίκης με τον Μέγα Αλέξανδρο;

– Ποιος φοβάται τον Δήμαρχό; Αίσχος.

-Τον Σημαιοφόρο της Ελλάδας; Ντροπή!

