Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο της “Βιολάντα” αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα Α.Ε.» προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με σχετική απόφαση και σημερινή ημερομηνία.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στις φυλακές Τρικάλων, εξάλλου, κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Αναλυτικά η απόφαση της Περιφέρειας:

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας “Βιολάντα”, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011 επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τον εργαζομένων σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα 17, 18, 19 και συγκεκριμένα απαιτείται:

Η βιομηχανία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των σχετικών εγγράφων

Να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία αδειοδότησης με κατάθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση γνωστοποίησης της λειτουργίας. Η με αριθμ. 383490/01-11-25 γνωστοποίηση λειτουργίας της βιομηχανίας θα επισημανθεί μέσω του συστήματος OpenBusiness.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της παρούσας και να υπογράψει το πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ