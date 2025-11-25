Όλα έτοιμα για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία

H τελευταία πρόβα για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 έγινε χωρίς απρόοπτα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, μπροστά στο μοναδικό άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου.

Η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής ήταν επιβεβλημένη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Αρχαία Ολυμπία και της συνεχούς βροχής που έκανε απαγορευμένη τη διεξαγωγή της Τελετής στο Αρχαίο Στάδιο.

Η πρόβα εξελίχθηκε ομαλά με τη Χορογράφο Άρτεμι Ιγνατίου, την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά, τον πρώτο Λαμπαδηδρόμο Πέτρο Γκαϊδατζή, τις Ιέρειες και τους Κούρους, τη σοπρανο Χριστίνα Πουλίτση, τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου και με την δημοσιογράφο Δώρα Αναγνωστοπούλου να κάνει την παρουσίαση.

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στις 11.30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο με την Ολυμπιακή Φλόγα να έχει ανάψει από την πρόβα της Δευτέρας. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η Πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Την Τελετη Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας θα μεταδώσει «ζωντανά», σε απευθείας σύνδεση από την Αρχαία Ολυμπία, η ΕΡΤ2 Σπορ, το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, από τις 11:00π.μ. έως τις 12:30μ.μ. την Τετάρτη (26/11).

To πρόγραμμα της Τελετής: