ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έδωσε το σύνθημα των Χριστουγέννων – Φωταγωγήθηκε το πρώτο δέντρο της Ελλάδας στο χωριό των ελάτων! Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΗΣ

Ο στολισμός του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, όπως κάθε χρόνο, από το γνωστό πλέον «χωριό των ελάτων», τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μια λαμπρή εκδήλωση στην γραφική πλατεία του ορεινού χωριού, παρουσία πλήθους επισκεπτών κάθε ηλικίας. Το επιβλητικό έλατο, ύψους περίπου 13 μέτρων, εντυπωσίασε με τον πλούσιο στολισμό του και τα λαμπερά του φώτα.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν εντυπωσιακά καλλιτεχνικά δρώμενα δημιουργώντας μια χαρούμενη, γιορτινή ατμόσφαιρα. Τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα γύρω από το στολισμένο έλατο, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου έντυσε μουσικά τη βραδιά, σκορπίζοντας κέφι και χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Στη γιορτή του έλατου παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, οι βουλευτές Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, Απόστολος Πάνας καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων ενώ μήνυμα στην εκδήλωση έστειλε ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ από την Αλεξανδρούπολη που βρίσκεται για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος Χολομών, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών.

Γιατί στον Ταξιάρχη τα Χριστούγεννα ξεκινούν νωρίτερα από οπουδήποτε αλλού

Στον Ταξιάρχη στολίζουν τόσο νωρίς γιατί η παράδοση θέλει το ξακουστό χωριό των ελάτων να είναι το πρώτο που θα σημάνει την έναρξη των Χριστουγέννων, την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μετά τον μέγα εσπερινό.

Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται συστηματικά με την καλλιέργεια των ελάτων. Μετά τη γιορτή του πολιούχου ξεκινούν οι εργασίες κοπής των Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Για τον λόγο αυτό, οι Ταξιαρχιώτες στολίζουν πρώτοι, φροντίζοντας να μην μείνει κανένα σπίτι αστόλιστο στην Ελλάδα.

Και φέτος οι ελατοπαραγωγοί αναμένεται να είναι στα πόστα τους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις στα τέλη Νοεμβρίου ενώ οι τιμές θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα.

