“Ο αγώνας δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο, ούτε βήμα πίσω” – Η δημόσια έκκληση γιου θύματος στην τραγωδία των Τεμπών

“Ο αγώνας για τα Τέμπη δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο. Ανήκει στους νεκρούς μας και στους ζωντανούς που ζητούν δικαιοσύνη”. Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Ο ίδιος τονίζει πως “όταν ο πόνος γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και προσωπικών επιδιώξεων, ο κόσμος πληγώνεται δεύτερη φορά” και απευθύνει έκκληση προς πάσα κατεύθυνση:

“Αν κάποιοι νιώθουν ότι ο λόγος γύρω από τα Τέμπη τους απομακρύνει, τους καλώ να θυμηθούν γιατί βρεθήκαμε μαζί στην αρχή”.

“ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ. ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ”, σημειώνει επίσης.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Ελευθεριάδη:

Χάσαμε τους ανθρώπους μας στα Τέμπη.

Εγώ έχασα τη μητέρα μου.

Μιλάω δημόσια όχι από επιλογή προβολής, αλλά από ανάγκη. Από ανάγκη να μη συνηθίσουμε τον θάνατο, να μη θαφτεί η αλήθεια, να μη γίνει η αδικία κανονικότητα.

Τις τελευταίες μέρες βλέπω ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας να απομακρύνονται, να νιώθουν σύγχυση, καχυποψία και κούραση.

Είναι λογικό και το καταλαβαίνω.

Όταν ο πόνος γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και προσωπικών επιδιώξεων,ο κόσμος πληγώνεται δεύτερη φορά.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος:

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Ανήκει στους νεκρούς μας και στους ζωντανούς που ζητούν δικαιοσύνη.

Η μητέρα μου δεν γύρισε ποτέ σπίτι της επειδή το κράτος και οι μηχανισμοί του απέτυχαν.

Και αυτό δεν έχει χρώμα, δεν έχει στρατόπεδο, δεν έχει «στρατηγική».

Αν κάποιοι νιώθουν ότι ο λόγος γύρω από τα Τέμπη τους απομακρύνει, τους καλώ να θυμηθούν γιατί βρεθήκαμε μαζί στην αρχή.

Για τη μητέρα μου.

Για όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Για να μη γίνει η σιωπή συνενοχή.

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ.

-Θοδωρής Ελευθεριάδης (γιος θύματος)