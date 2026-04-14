Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Πάσχα με ευχές, χειροτεχνίες και λαμπάδες για τους μικρούς ασθενείς

Πασχαλινές χειροτεχνίες, λαμπάδες και δώρα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Παύλου Μελά και την Οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού» προσφέρθηκαν τη Μεγάλη Εβδομάδα στα νοσηλευόμενα παιδιά στην Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Με τη συμβολική πρωτοβουλία, οι φορείς έστειλαν μήνυμα αγάπης και στήριξης στα παιδιά που περνούν τις πασχαλινές μέρες στο νοσοκομείο αλλά και στους επαγγελματίες υγείας. Τα δώρα έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό και χαμόγελα από τους μικρούς ασθενείς.

Τις πασχαλινές δημιουργίες που φιλοτέχνησε το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών, παρέδωσαν ο Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Αρβανίτης και οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Οικογενειακής Μέριμνας, στον Σύλλογο Εθελοντών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα».

Την αντιπροσωπεία του Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παύλου Μελά, που προσέφερε λαμπάδες και δώρα, υποδέχτηκαν ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης και οι εκπρόσωποι της Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής Κλινικής.

Για μια ακόμη φορά, τα νοσηλευόμενα παιδιά δέχθηκαν και τις χειροποίητες ευχετήριες κάρτες και λαμπάδες από τους εθελοντές του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι εκφράζουν εμπράκτως στη συμπαράσταση και στήριξή τους στο προσωπικό και τους ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δείχνουν πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη, ειδικά σε περιόδους γιορτών, προσφέροντας λίγη ζεστασιά και αισιοδοξία εκεί που χρειάζεται περισσότερο.