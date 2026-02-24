MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρός 47χρονος μέλος πληρώματος πλοίου στην Σκύρο

THESTIVAL TEAM

Την απώλεια ενός 47χρονου μέλους πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου ερευνούν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, μετά από αιφνίδιο περιστατικό που σημειώθηκε στη Σκύρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τις πρωινές ώρες χθες η Λιμενική Αρχή Σκύρου ειδοποιήθηκε ότι ο 47χρονος ημεδαπός, ειδικότητας Μηχανοδηγού Α’, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο άνδρας μετέβη αρχικά στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις.

Λόγω της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» στο λιμάνι της Κύμης. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης για την παροχή περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Σκύρου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

