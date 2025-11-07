MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

THESTIVAL TEAM

Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr.

Ευτυχώς, οι μαθητές δεν είχαν ακόμη εισέλθει στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, κομμάτια σοβάδων έπεσαν στο πάτωμα και στα θρανία, σε μικρή απόσταση από τις θέσεις των παιδιών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αναφορών για φθορές και ανάγκη συντήρησης του σχολικού κτιρίου. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς, δεν έχουν ληφθεί έως τώρα ουσιαστικά μέτρα για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους και παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Ηγουμενίτσα

