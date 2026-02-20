Μπράντ Πιτ: Χαλαρός και χαμογελαστός στην Ύδρα για τη νέα του ταινία – Δείτε βίντεο

Με άνεση και χαλαρή διάθεση εμφανίστηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ύδρας ο Μπραντ Πιτ, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια διέλευση μπροστά από δεκάδες κατοίκους και επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον δουν από κοντά.

Ο διάσημος ηθοποιός κινήθηκε πεζός μέσα από τον κεντρικό λιμενοβραχίονα, κατευθυνόμενος προς τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα το πρώτο γύρισμα της πολυαναμενόμενης παραγωγής.

Ντυμένος απλά και εμφανώς ευδιάθετος, δεν έκρυψε την άνεσή του, περπατώντας με χαλαρό βήμα και ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με τους ντόπιους.

Οι άνθρωποι της ασφάλειάς του, που κινούνταν διακριτικά γύρω του σε απόσταση λίγων μέτρων, ζήτησαν από τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους να καταγράψουν ελεύθερα πλάνα, αλλά χωρίς να τον περικυκλώσουν ή να επιχειρήσουν να του αποσπάσουν δηλώσεις, ώστε να του δοθεί ο απαραίτητος χώρος για να κινηθεί ομαλά μέσα στο πλήθος.

Ο Μπραντ Πιτ φάνηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από το πρωινό σκηνικό στο λιμάνι, με τα χαρακτηριστικά γαϊδουράκια να κινούνται ανάμεσα στους περαστικούς, μια εικόνα που – σύμφωνα με παριστάμενους – τράβηξε για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή του πριν συνεχίσει την πορεία του προς τον χώρο των γυρισμάτων.

Καθ’ όλη τη διαδρομή, περίπου 500 μέτρων, ο σταρ του Χόλιγουντ παρέμεινε χαμογελαστός, χαιρετώντας διακριτικά κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, σε μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο χαλαρή πρωινή βόλτα παρά την άφιξη ενός από τους μεγαλύτερους αστέρες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής.

Υπενθυμίζεται ότι ο αστέρας του Χόλιγουντ έφτασε χθες στην Ύδρα με ιδιωτικό σκάφος. Το σκάφος εισήλθε αργά στο λιμάνι και, πίσω από τα μεγάλα τζάμια της καμπίνας, διακρινόταν ο ηθοποιός να παρατηρεί προσηλωμένος τον οικισμό που απλωνόταν μπροστά του.

Μόλις έδεσε στον ντόκο και άνοιξε η πόρτα, κατέβηκε στην προβλήτα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, στάθηκε για δύο έως τρία λεπτά σχεδόν ακίνητος, εμφανώς εντυπωσιασμένος από την εικόνα του γραφικού λιμανιού.

Τα πέτρινα αρχοντικά σκαρφαλωμένα στον λόφο, οι βάρκες που λικνίζονται απαλά στο νερό, τα καλντερίμια που μοιάζουν να οδηγούν σε άλλη εποχή, συνέθεταν ένα σκηνικό που έμοιαζε ήδη έτοιμο για κινηματογραφικό γύρισμα.

Για λίγες στιγμές, ο σταρ έμοιαζε περισσότερο με θεατή που απολαμβάνει το τοπίο παρά με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον πλανήτη. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αποτέλεσε μόνο την αρχή.

Πολύ γρήγορα έγινε φανερό πως η Ύδρα δεν φιλοξενεί απλώς μια κινηματογραφική αποστολή, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα πλήρως οργανωμένο χολιγουντιανό πλατό.

Δεκάδες τεχνικοί, παραγωγοί, σκηνογράφοι και μέλη συνεργείων κινούνται αδιάκοπα στο λιμάνι, μεταφέροντας εξοπλισμό, στήνοντας μηχανήματα και προετοιμάζοντας σκηνές με απόλυτη ακρίβεια.