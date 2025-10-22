Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Έσφιξε την πετσέτα με δύναμη και για αρκετά λεπτά o 18χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Αποφασισμένος να σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα ήταν ο 18χρονος που χθες το μεσημέρι την έπνιξε με μια πετσέτα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Φλαμούλι Τρικάλων.

Ο 18χρονος μητροκτόνος που όπως παραδέχτηκε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι μετά την αποτρόπαια πράξη του «πάντα ήθελα να την σκοτώσω» καθώς όπως είπε τον μάλωνε και είχε πολλές σχέσεις, χτες την ώρα που έβλεπε με τη μητέρα του τηλεόραση και χωρίς να έχει συμβεί μεταξύ τους το παραμικρό πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.

Σήμερα το πρωί διενεργήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας η νεκροψία- νεκροτομή στην σορό της 54χρονης γυναίκας και τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ένταση της αποφασισμένης πράξης του 18χρονου.

Από τη νεκροψία- νεκροτομή επιβεβαιώνεται ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό ενώ το αίμα που βρέθηκε στα αυτιά και τα μάτια, δείχνουν την δύναμη που ασκήθηκε από τον 18χρονο που κράτησε όσο πιο σφιχτά μπορούσε την πετσέτα γύρω από το λαιμό της μητέρας του για αρκετά λεπτά πριν αυτή καταλήξει.

Ο 18χρονος μητροκτόνος θα οδηγούνταν σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 18χρονος ζούσε μαζί με τον πατέρα του μετά τον χωρισμό του ζευγαριού και επισκεπτόταν τακτικά τη μητέρα του με την οποία όμως καβγάδιζε συχνά. Συγγενείς του αλλά και γείτονες της μητέρας του κάνουν λόγο για ένα ήσυχο παιδί που σπούδαζε και εργαζόταν.

«Ήσυχο παιδί μας φαινόταν δεν έδειχνε κάτι περίεργο. Ζούσε με τον πατέρα του και δεν είχαν καλές σχέσεις με την μητέρα του, εκτός από τώρα τελευταία που έδειχναν να τα πηγαίνουν καλύτερα. Ερχόταν στο σπίτι και την έβλεπε, ζούσε μόνη της η μητέρα του» ανέφερε συγγενείς του 18χρονου.