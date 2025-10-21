Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα

Τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου ένα 18χρονο παιδί κατηγορείται πως έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός κάλεσε από μόνος του την Αστυνομία, λέγοντας πως σκότωσε την μητέρα του.

Η άγρια δολοφονία έγινε στην περιοχή του Φλαμουλίου στα Τρίκαλα. Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί αλλά και να συλλάβουν τον νεαρό.