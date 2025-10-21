Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου ένα 18χρονο παιδί κατηγορείται πως έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός κάλεσε από μόνος του την Αστυνομία, λέγοντας πως σκότωσε την μητέρα του.
Η άγρια δολοφονία έγινε στην περιοχή του Φλαμουλίου στα Τρίκαλα. Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί αλλά και να συλλάβουν τον νεαρό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιζε κλαρίνο ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση – Δείτε βίντεο
- Φοινικούντα: “Το έγκλημα έχει γίνει λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου” λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
- Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το “Αλεξάνδρειο” η Εθνική μπάσκετ για τον πρώτο αγώνα των προκριματικών του MundoBasket 2027