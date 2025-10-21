MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου ένα 18χρονο παιδί κατηγορείται πως έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός κάλεσε από μόνος του την Αστυνομία, λέγοντας πως σκότωσε την μητέρα του.

Η άγρια δολοφονία έγινε στην περιοχή του Φλαμουλίου στα Τρίκαλα. Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί αλλά και να συλλάβουν τον νεαρό.

Δολοφονία Ελληνική Αστυνομία Τρίκαλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Άβα Γαλανοπούλου: Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις, είμαι αυστηρή, θέλω να με διορθώσω

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Τρεις νέες Επώνυμες Έδρες Σπουδών στο ΑΠΘ- Τι αποτελέσματα έχουν φέρει οι έδρες που ιδρύθηκαν

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ισραήλ: Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ένωση Βενζινοπωλών: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ και να αποσύρει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας