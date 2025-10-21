Δολοφονία στα Τρίκαλα: Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος

Για συχνούς καυγάδες ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο λένε οι πρώτες πληροφορίες για τη μητροκτονία στο Φλαμούλι Τρικάλων.

Ο 18χρονος γιος έπνιξε με μια πετσέτα τη μάνα του, την ώρα που εκείνη καθόταν αμέριμνη στον καναπέ και παρακολουθούσε τηλεόραση.

Σύμφωνα με το protothema.gr, λίγα λεπτά πριν, δίπλα της καθόταν ο γιος της, ο οποίος, σηκώθηκε και χωρίς να πει τίποτα, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της 54χρονης γυναίκας, ώσπου εκείνη ξεψύχησε.

Ο 18χρονος, ο οποίος ζούσε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι, φέρεται να είχε συχνούς καβγάδες με τη μητέρα του, καθώς δεν ενέκρινε, όπως ισχυρίσθηκε, πράξεις και συμπεριφορές της.

Μετά τη δολοφονία της μητέρας του, ο νεαρός, με την ίδια ψυχραιμία, τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε τι είχε κάνει. «Ελάτε να με συλλάβετε», είπε.

Στο σπίτι έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν νεκρή την άτυχη γυναίκα, ενώ συνέλαβαν τον γιο της.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε η ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας και φωτογραφικό υλικό απεστάλη άμεσα στην προϊσταμένη της υπηρεσίας, που με βάση τα σημάδια που φαίνονται γύρω από το λαιμό, επιβεβαιώνει, κατ’ αρχήν, τον ασφυκτικό θάνατο. Τα σημάδια, επιβεβαιώνουν την περιγραφή του 18χρονου για το πώς σκότωσε την γυναίκα που τον έφερε στη ζωή.

Ο νεαρός δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, ενώ η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη για τη διακρίβωση των κινήτρων που τον οδήγησαν στην δολοφονία και τις συνθήκες που επικρατούσαν ανάμεσα σε μάνα και γιο.