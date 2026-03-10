Μήνυμα για την προσφορά της γυναίκας σε εκδήλωση στο “Παπαγεωργίου” – “Κατάθεση ψυχής” από τη Μιμή Ντενίση

Με ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη, την προσφορά και τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η εκδήλωση, που έγινε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση της συμβολής των γυναικών στην υγεία και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, θεατρικά αποσπάσματα, βιντεοπροβολές και αφιερώματα σε γυναίκες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία της διακεκριμένης ηθοποιού, σκηνοθέτριας και συγγραφέα Μιμής Ντενίση, η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση, δίνοντας το δικό της ξεχωριστό μήνυμα για τη σημασία της ημέρας.

«Κατάθεση ψυχής»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, η Μιμή Ντενίση προχώρησε σε μια ουσιαστική «κατάθεση ψυχής», τονίζοντας ότι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της αξίας και της προσφοράς των γυναικών. Όπως επισήμανε, η γυναίκα έχει πλέον διακριθεί σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, από το θέατρο και την επιστήμη μέχρι την πολιτική, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, όπως οι αμοιβές για την ίδια εργασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να συνεχιστεί η δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση και οι γυναικοκτονίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής διαπαιδαγώγησης των νέων γενιών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ Νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στη λειτουργία του ιδρύματος, σημειώνοντας ότι σήμερα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εργάζονται περίπου 1.400 γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το 70% του προσωπικού. Γιατροί, νοσηλεύτριες, διοικητικές υπάλληλοι και επιστήμονες υγείας συμβάλλουν καθημερινά με επαγγελματισμό, γνώση και ανθρωπιά στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Τις ευχαριστίες και τις ευχές της προς το γυναικείο προσωπικό του Νοσοκομείου εξέφρασε και η Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, η οποία αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή των εργαζομένων γυναικών στο απαιτητικό έργο της καθημερινής λειτουργίας του ιδρύματος και τους ευχήθηκε υγεία και δύναμη.