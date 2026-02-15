Λαμία: Ηλικιωμένος αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικες σε πλατεία – Δείτε βίντεο

Μία κοπέλα κατέγραψε με το κινητό της, το βράδυ του Σαββάτου (14/2) έναν ηλικιωμένο άνδρα να αυνανίζεται στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, o ηλικιωμένος αυνανιζόταν στην κάτω πλευρά της πλατείας, εκεί που βρίσκεται τα σιντριβάνι και ενώ γύρω του περνούν δεκάδες άνθρωποι και αυτοκίνητα, καθώς λόγω Σαββατόβραδού η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη! Ανάμεσά τους βέβαια και πάρα πολλά ανήλικα παιδιά λόγω της ώρας.

Για μια στιγμή, ένα αυτοκίνητο του κορνάρει και σταματά, αλλά αμέσως μετά συνεχίζει την πράξη του.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι δεν έχει καταγγελθεί ή αναφερθεί κάτι που να καταγράφηκε στην αστυνομία.