ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λαμία: “Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε” – Μεγάλη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη

THESTIVAL TEAM

Με μια μεγάλη συγκέντρωση και ακόμη πιο εντυπωσιακή πορεία, η Λαμία, τίμησε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2/26) την θλιβερή επέτειο για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στέλνοντας μήνυμα για δικαιοσύνη, συγχρόνως με την υπόσχεση ότι οι 57 αθώες ψυχές δε θα ξεχαστούν ποτέ.

Γύρω στα 3.000 άτομα συμμετείχαν, είτε στην αρχική συγκέντρωση στην πλατεία Πάρκου, είτε λίγο αργότερα στην πορεία που κατέληξε στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας, μια απόσταση 700 περίπου μέτρων μέσω των κεντρικών οδών Καποδιστρίου, Λεωνίδου, Πανουργιά και Κωνσταντινουπόλεως που γέμισε ασφυκτικά από κόσμο που ήθελε να τιμήσει τη μνήμη των αθώων θυμάτων της χειρότερης τραγωδίας στην ιστορία του Ελληνικού σιδηρόδρομου.

Δείτε το βίντεο από τη συγκέντρωση και τη μεγάλη πορεία προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό:

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Λαμία-«Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε»

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης η μητέρα τραυματία που επέβαινε στη μοιραία αμαξοστοιχία, η Παναγιώτα Κατόπη, ανάγνωσε το μήνυμα των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 για τις σημερινές συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας.

Ακολούθησε ο Γιάννης Αντωνίου, πατέρας του πολυτραυματία Αντώνη, που υποσχέθηκε επίσης ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων δε θα ξεχαστεί.

Την κεντρική ομιλία είχε ο Φοιτητής του Πανεπιστημίου Θανάσης Τόκας, ο οποίος ήταν κι αυτός που διάβασε στο ΣΣ Λαμίας, τα ονόματα των νεκρών.

Η μεγάλη συγκέντρωση ολοκληρώθηκε στις 13:20’ με τον κόσμο να φεύγει με συναισθήματα συγκίνησης δίνοντας ραντεβού για την έναρξη της μεγάλης δίκης στα τέλη Μαρτίου.

