Κορωπί: “Δεν έμοιαζε με γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της” λέει φίλος του ζευγαριού για την 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στο Κορωπί, μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (23/10), με θύμα μια 40χρονη από τη Λιθουανία, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της.

Όλα έγιναν την Πέμπτη όταν ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας πως βρήκε την 40χρονη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι τους στο Κορωπί. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο βρήκαν τον 4χρονο στην αυλή και μέσα στο σπίτι τη μητέρα αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος και κοντά της το 8 μηνών βρέφος της. Μάλιστα, ο μεγάλος γιος του ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές ότι η μητέρα του έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 50χρονος φέρεται να ήταν βίαιος και κατά του ενός παιδιού, αφού και στον 4χρονο εντοπίστηκαν χτυπήματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ένας πολύ κοντινός φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ανέφερε ότι ο 50χρονος είχε περίεργη και αντικοινωνική συμπεριφορά.

«Την έβλεπαν σαν τη Ρωσίδα της γειτονιάς. Επειδή ήταν από τη Λιθουανία είναι ξένη, δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παντρευτεί. Απλά συζούν, έχουν κάνει τα δύο παιδιά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον πατέρα, αλλά μέχρι εκεί. Τον είχε καταγγείλει, αλλά δε μίλαγε για αυτό», είπε ο κουμπάρος του ζευγαριού.

Ο φίλος του ζευγαριού αποκάλυψε μάλιστα πως ο 50χρονος παρουσίαζε αντικοινωνική συμπεριφορά και είχε και στο παρελθόν ζητήματα με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

«Ήταν ιδιόρρυθμος. Κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ως προς τα παιδιά. Ότι δεν ήταν τόσο κοντά στα παιδιά του, εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν όπως εκείνος ήθελε. Ένας τύπος ο οποίος φαινόταν να έχει αντικοινωνική συμπεριφορά. Σίγουρα δεν έμοιαζε σαν μια γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε: «Αυτός σηκώθηκε κι έφυγε από την Ελλάδα, χωρίς καν να κάτσει να το συζητήσει. Δουλεύει στη Λετονία. Νομίζω ότι είναι μια οικογένεια που απλά ζούσε μια μέση ζωή. Ένας άνθρωπος που όταν τον βλέπεις στο δρόμο τον λες καλοβαλμένο».

Τα παιδιά της οικογένειας βρίσκονται στο νοσοκομείο «Παίδων» έως ότου αποφασιστεί ποιος θα λάβει την επιμέλειά τους μέχρι η μητέρα τους για να γίνει καλύτερα.

Την ώρα που ο 50χρονος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις αποτρόπαιες πράξεις του ενώπιον του ανακριτή.