Κορωπί: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του γυναίκα έπειτα από φραστικό επεισόδιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στο Κορωπί, όταν μια γυναίκα, ηλικίας 41 ετών, κατήγγειλε πως έπεσε θύμα επίθεσης από έναν άνδρα 61 ετών, έπειτα από διαπληκτισμό. Συμφωνά με τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα στους αστυνομικούς, ο 61χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα κάτω άκρα.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία και μαρτυρίες για να ρίξουν φως στις συνθήκες του επεισοδίου.

Ενδοοικογενειακή βία Κορωπί

