Κέρκυρα: Έκλεισε παιδικός σταθμός λόγω έξωσης – Ο ιδιοκτήτης κέρδισε την υπόθεση στα δικαστήρια

Έκλεισε ο 5ος παιδικός σταθμός Κέρκυρας, αφού ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που δεν ήθελε να συνεχίσει τη σύμβαση μισθώσεως, κέρδισε δικαστικά, με την απόφαση 378/4-9-2026 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, το δικαίωμα θα διαθέτει όπως θέλει το χώρο του. Στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ αναφέρεται πως πρόκειται για υπόθεση που κρατά από το 2018, με το δήμο Κέρκυρας και τους εκπροσώπους στο δημοτικό συμβούλιο να ενημερώνονται από τον ιδιοκτήτη για την απόφασή του. Τόσο εκείνη η δημοτική αρχή όσο και οι δύο επόμενες θελησαν να παρατείνουν τη μίσθωση. Ωστόσο, οκτώ χρόνια μετά έφτασε η στιγμή να ενημερωθούν οι γονείς των νηπίων, συγκεκριμένα την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ότι ο παιδικός σταθμός έκλεισε οριστικά.



Από το ρεπορτάζ και τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο για τους βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς Σπύρο Νεράντζη, προκύπτει πως ο δήμος δεν φαίνεται να έλαβε αποφάσεις για να λύσει το πρόβλημα. Σημαίνει πως 28 παιδιά στο Μον Ρεπό θα έμεναν χωρίς εκπαιδευτική στέγη. Η δημοτική αρχή, αναφέρεται στην ΕΡΤ, ανέλαβε να τοποθετήσει τα παιδιά σε άλλους παιδικούς σταθμούς του δήμου, προκειμένου να μη μείνουν χωρίς φροντίδα και να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των γονέων.

Το μεγαλύτερο σοκ αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στον παιδικό σταθμό, που ο δήμος Κέρκυρας δεν έκανε τον κόπο να τους ενημερώσει. Ιδίοις όμμασι ο ιδιοκτήτης, παρόντος δικαστικού επιμελητή, άλλαξε τις κλειδαριές, εφαρμόζοντας τη δικαστική απόφαση.