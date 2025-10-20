Ηράκλειο: Συνοδός ασθενούς επιτέθηκε σε γιατρούς του ΠΑΓΝΗ λόγω αναμονής – Τους φώναζε “θα σας σκοτώσω”

Σοβαρή καταγγελία έφερε στο «φως» της δημοσιότητας το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), για επίθεση που δέχθηκε το προσωπικό του νοσοκομείου από συνοδό ασθενούς.

Η επίθεση έγινε κατά γιατρού του ΤΕΠ και τεχνολόγου του Ακτινολογικού, στη γενική εφημερία στις 17 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Σωματείου, ο γιατρός και οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ απειλήθηκαν λεκτικά λόγω αναμονής.

Μάλιστα, όπως υποστήριξαν, ο συνοδός του ασθενούς τους απείλησε ότι θα τους σκοτώσει. Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στην αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ:

«Απειλήθηκαν λεκτικά συνάδελφοι μας με τη φράση “θα σας σκοτώσω” λόγω αναμονής (κατά τα λεγόμενά τους). Κινήθηκε αυτόματα η καταγγελία από τους συναδέλφους, οι οποίοι έφτασαν μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ καταδικάζει την απαράδεκτη λεκτική επίθεση και τις απειλές που δέχθηκαν γιατρός του ΤΕΠ και τεχνολόγος του Ακτινολογικού από συνοδό ασθενούς στη γενική εφημερία στις 17 Οκτωβρίου.

Δεν φτάνει που οι υγειονομικοί εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες και με εξαντλητικά ωράρια· γίνονται και δέκτες της αγανάκτησης ασθενών για τις μεγάλες αναμονές, για τις οποίες όμως δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, αλλά η διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης της υγείας, που οδηγεί σε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Οι πολύωρες καθυστερήσεις στα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ οφείλονται όχι μόνο στην υποστελέχωση του ίδιου του ΤΕΠ, αλλά και στην υπολειτουργία των άλλων νοσοκομείων της Κρήτης και της ΠΦΥ. Στην πίεση ασθενών και εργαζομένων συμβάλλει και ο περιορισμένος, ανεπαρκής χώρος του νέου προσωρινού ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ, ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών, με αποτέλεσμα τον συνωστισμό και την ταλαιπωρία τους.

Εκτιμάμε ότι στην αύξηση των επιθέσεων εις βάρος συναδέλφων συμβάλλει και η συκοφάντηση των υγειονομικών από τον Υπουργό Υγείας, που μας παρουσιάζει ως “μίζερους” και “αχαΐρευτους”.

Το Υπουργείο επιχειρεί να συγκαλύψει τις δικές του ευθύνες για την υποστελέχωση και την υποβάθμιση των δημόσιων μονάδων υγείας, στρέφοντας την οργή των ασθενών για τις αναμονές στα επείγοντα, τα τακτικά ιατρεία και τα χειρουργεία των νοσοκομείων στους ίδιους τους υγειονομικούς. Παρουσιάζει μάλιστα τα ψηφιακά εργαλεία (όπως το “βραχιολάκι”, την ενιαία τηλεφωνική γραμμή 1566) ως “μαγικές” λύσεις που μπορούν να μειώσουν τις αναμονές, χωρίς να χρειάζεται να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά.

Δεν θα ανεχθούμε να γινόμαστε “σάκος του μποξ”, όπου εκτονώνεται η αγανάκτηση των ασθενών για την υποβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας.

Διεκδικούμε: