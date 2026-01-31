MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημαθία: Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια – Ζημιές σε 4 διαμερίσματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και επεκτάθηκε, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα με αναπνευστικά προβλήματα, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

