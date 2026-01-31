Ημαθία: Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας – Δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα πολυκατοικίας ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026 στο κέντρο της Αλεξάνδρειας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το alexandriamou.gr, συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμερίσματα πολυκατοικίας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι φλόγες και οι καύτρες που εκτοξεύονται πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους και δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχει γίνει εκτεταμένη κινητοποίηση και από τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.