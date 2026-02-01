Ημαθία: Έντονη χιονόπτωση στο Σέλι – Κάνουν σκι στους δρόμους του χωριού – Δείτε βίντεο

Έντονη είναι η χιονόπτωση από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Σέλι Ημαθίας.

Όπως θα δείτε στα βίντεο που ανέβασε στα social media ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Βερμίου, Γιώργος Φαρσαρώτος, έχει πέσει μεγάλος όγκος χιονιού στους δρόμους του χωριού, με αποτέλεσμα να έχουν μετατραπεί σε πίστες για σκι.

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το λευκό τοπίο και έκαναν σκι στους δρόμους του Σελίου.

