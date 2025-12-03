MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημαθία: Αγρότες έκλεισαν το ρεύμα της Εγνατίας προς Βέροια στον κόμβο Νησελίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, καθώς για τέταρτη μέρα παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας.

Πριν από λίγο, αγρότες έστησαν νέο μπλόκο αυτή τη φορά στην Εγνατία Οδό, στην Ημαθία. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11:00 αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους και διέκοψαν την κυκλοφορία στο ρεύμα προς τη Βέροια. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Βέροιας, με την τροχαία να εκτρέπει τα διερχόμενα οχήματα προς την Αλεξάνδρεια. Την ίδια ώρα, αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους και στον κόμβο της Κουλούρας, στην Ημαθία/

Υπενθυμίζεται ότι κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης -Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από τη Δευτέρα.

Αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο των Ευζώνων στο Κιλκίς, ενώ τις προηγούμενες μέρες προχώρησαν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο σημείο. Αγρότες έχουν βγει με τα τρακτέρ τους και σε χωριά των Σερρών, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να μεταβούν στο τελωνείο του Προμαχώνα με σκοπό να το αποκλείσουν.

Στην Πέλλα, αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στον κόμβο Αλυσίδα της ΕΟ Θεσσαλονίκης Φλώρινας, στον κόμβο Γυψοχωρίου στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αλλά και στην Κρύα Βρύση.

