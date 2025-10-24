Ηλεία: Το σκυλάκι που κακοποιήθηκε σεξουαλικά, στέκεται ξανά στα πόδια του μετά τη φρίκη – Δείτε βίντεο

Παρά τον εφιάλτη και τη φρίκη που βίωσε, ο σκύλος από την Ηλεία που κακοποιήθηκε σεξουαλικά αποδεικνύει ότι η ζωή και η ελπίδα μπορούν να νικήσουν το σκοτάδι.

Ο σκύλος που υπέστη βάναυση κακοποίηση στην Ηλεία, βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.

Το άτυχο ζώο, που εντοπίστηκε αιμόφυρτο στην εθνική οδό Πύργου–Κυπαρισσίας από εθελοντές της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι», δείχνει αξιοθαύμαστη δύναμη και θέληση για ζωή.

Ο σκύλος, μετά την περίθαλψη της κτηνιάτρου, Μαριάννας Παπαϊωάννου, όπου χρειάστηκε να του κάνει οκτώ ράμματα– νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου και σύμφωνα με τους όσους τον φροντίζουν, έχει αρχίσει να στέκεται στα πόδια του, ενώ πήγε και την πρώτη του βόλτα μετά τα όσα πέρασε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πανελλαδικό σοκ, καθώς πρόκειται για ένα περιστατικό ακραίας βίας και σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος ενός ανυπεράσπιστου ζώου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει εξελίξεις σχετικά με τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, ωστόσο η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει ανακοινώσει αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ για όποιον δώσει αξιόπιστες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Φωτογραφία: patris.com

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», το ζώο ανήκει σε οικογένεια από το Επιτάλιο, τα μέλη της οποίας δήλωσαν πως ο σκύλος διέφυγε από το κτήμα τους χωρίς να το αντιληφθούν και στη συνέχεια έπεσε θύμα της φρικιαστικής αυτής πράξης.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιταλίου, με δημόσια ανακοίνωσή του, καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο το περιστατικό:

«Δεν θα μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Καταδικάζουμε την αποτρόπαια πράξη εναντίον ενός αθώου, ανυπεράσπιστου πλάσματος. Ευχόμαστε οι έρευνες να έχουν αίσιο τέλος και ο διεστραμμένος δυνάστης του να τιμωρηθεί όπως του αξίζει».

Ο νόμος, υπενθυμίζεται, είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρός για τέτοιου είδους εγκλήματα. Όποιος κακοποιήσει ή μεταχειριστεί βάναυσα οποιοδήποτε είδος ζώου αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, καθώς και βαριά χρηματικά πρόστιμα.

Παρά τη φρίκη που βίωσε, το σκυλάκι από την Ηλεία αποδεικνύει ότι η ζωή και η ελπίδα μπορούν να νικήσουν το σκοτάδι. Οι άνθρωποι που το φροντίζουν εκφράζουν την ευχή να βρεθεί σύντομα μια οικογένεια που θα το αγαπήσει και θα του χαρίσει τη γαλήνη που του αξίζει.