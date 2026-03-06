MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γλυπτό με τη μορφή του Γιάννη Μπουτάρη τοποθετήθηκε στη Νάουσα – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Γλυπτό με τη μορφή του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης και οινοποιού Γιάννη Μπουτάρη, τοποθετήθηκε στο Κτήμα “Κυρ Γιάννη” στη Νάουσα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κτήματος “Κυρ Γιάννη”, “το γλυπτό του Στέλιου Σάρρου αποκαλύφθηκε σήμερα από τον Στέλλιο, τον Μιχάλη και τον Γιάννη Μπουτάρη, στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας μας. Μπροστά στους ανθρώπους της Κυρ-Γιάννη από τα Κτήματά μας σε Νάουσα και Αμύνταιο”.

Διαβάστε όλη την ανάρτηση:

Ο κυρ-Γιάννης μας, καθισμένος δίπλα στα αμπέλια του στο Κτήμα μας στη Νάουσα. Ήρεμος, ενώ την ίδια στιγμή βάζεις στοίχημα ότι χιλιάδες νέες ιδέες σχέδια περνάνε από το μυαλό του. Και η κενή θέση δίπλα του μας προσκαλεί να καθίσουμε μαζί του να μοιραστούμε ιστορίες.

Το γλυπτό του Στέλιου Σάρρου αποκαλύφθηκε σήμερα από τον Στέλλιο, τον Μιχάλη και τον Γιάννη Μπουτάρη, στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας μας. Μπροστά στους ανθρώπους της Κυρ-Γιάννη από τα Κτήματά μας σε Νάουσα και Αμύνταιο.

Σε φυσικό μέγεθος, κατασκευασμένο από ορείχαλκο που χυτεύθηκε στο εργαστήριο των Βαγγέλη και Παναγιώτη Χούνταση, με την επιμέλεια της Νικομάχης Καρακωστάνογλου.

Ο κυρ-Γιάννης είναι πάντα μαζί μας.

Γιάννης Μπουτάρης Νάουσα

