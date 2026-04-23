Προβλήματα υδροδότησης για πέντε ώρες αύριο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Χωρίς νερό για διάστημα πέντε ωρών θα μείνει αύριο περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών της ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 24/04/2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού του δικτύου ύδρευσης επί της συμβολής των οδών Βρυούλων- Ν. Πλαστήρα του Δήμου Καλαμαριάς.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εφέσου- Βρυούλων -Κανάρη -Πλαστήρα καθώς και στις παρακείμενες οδούς τις περιοχής Ν. Κρήνης του δήμου Καλαμαριάς.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

