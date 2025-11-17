Γιάννενα: Σώος βρέθηκε ο 55χρονος που είχε εξαφανιστεί – Κρυβόταν σε σπηλιά

Αίσιος τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 55χρονου από ορεινή περιοχή στα Γιάννενα. Ο αγνοούμενος άνδρας βρέθηκε σώος το απόγευμα της Δευτέρας (17.11.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr για το θρίλερ εξαφάνισης του 55χρονου, ο Κωνσταντίνος Λάφας από τη Ρεπετίστα Πωγωνίου στα Γιάννενα είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά σε κοντινή απόσταση από το χωριό, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Μόλις επιβεβαιώθηκε ο εντοπισμός του, σήμανε συναγερμός και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο για να τον παραλάβει.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένος, αλλά σε καλή κατάσταση υγείας.

Υπενθυμίζεται, ότι τα ίχνη του άνδρα είχαν χαθεί πρωινές ώρες της 15ης Νοεμβρίου από την περιοχή της Ρεπετίστας Πωγωνίου Ιωαννίνων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα και παντελόνι φόρμας μπλε χρώματος και παντόφλες.