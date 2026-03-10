Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος, η πρόσοψη του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε απόψε στέλνοντας «ένα ισχυρό μήνυμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το γλαύκωμα – μία από τις κύριες αιτίες μη αναστρέψιμης τύφλωσης, παγκοσμίως».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της συστηματικής παρακολούθησης της νόσου, καθώς το γλαύκωμα εξελίσσεται συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια, γεγονός που καθιστά τον τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 40 ετών και για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Σημειώνεται επίσης ότι «η φωταγώγηση του κτηρίου της Βουλής αποτελεί ελάχιστη συμβολική πράξη στήριξης τόσο προς τους ασθενείς όσο και προς τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια της ιατρικής κοινότητας και των συλλόγων ασθενών για περισσότερη ενημέρωση και πρόσβαση στην πρόληψη και τη θεραπεία».

Η Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης της όρασης και τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης στην αποτροπή σοβαρών και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων. Ας μην ξεχνάμε πως η σωστή ενημέρωση και η τακτική πρόληψη αποτελούν τα βασικότερα μέσα για τη διατήρηση της οφθαλμικής υγείας.