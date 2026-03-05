Επέστρεψαν 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι – Δείτε βίντεο

Επαναπατρίστηκαν σήμερα το βράδυ οι 91 Έλληνες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο Άμπου Ντάμπι, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στις 19:30 το C-130 που μετέφερε τους 91 Έλληνες, μεταξύ των οποίων ήταν και γονείς και συγγενείς της αποστολής του Άρη Κ18, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον πρέσβη στο Ντουμπάι ο οποίος πραγματικά με το που επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία, εντυπωσιάστηκα γιατί μετά ο ίδιος μας πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την ανθρωπιά που έδειξε και πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρέσβη», είπε συγγενής επαναπατρισμένου.

Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 ενώ ταξίδευαν προς τη χώρα μας μετά την περιπέτεια που έζησαν, καθώς λόγω των εχθροπαξιών εγκλωβίστηκαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.