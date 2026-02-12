Ελαφόνησος: Βίντεο ντοκουμέντο από την προσάραξη σκάφους με 4 επιβαίνοντες

Πληροφορίες για το σοβαρό ατύχημα που έγινε ανοιχτά της Ελαφονήσου, όπου προσάραξε σκάφος γαλλικής σημαίας, με Έλληνες επιβαίνοντες, με αποτέλεσμα να μπουν νερά και να επιστρατευτεί super puma για να διασωθούν οι επιβαίνοντες.

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στην θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας Ελαφονήσου με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός. Στο σημείο έφτασαν σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά και ελικόπτερο super puma. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάων και είναι καλά στην υγεία τους ενώ το σκάφος παραμένει στο σημείο και γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνσή του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνονται οι στιγμές αγωνίας που πέρασαν οι 4 Έλληνες, μέχρι να έρθει βοήθεια και να τους απομακρύνει από το σημείο. Τα συντρίμμια του σκάφους χτυπούν στην ξέρα ενώ οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις.

Ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, μίλησε στο newsit.gr για το ατύχημα αναφέροντας πως τη στιγμή της προσάραξης, στην περιοχή έπνεαν 8 μποφόρ ενώ σημειώνονταν καταιγίδες και βροχές. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως με τέτοιον καιρό δεν γίνεται να ταξιδέψει κάποιος και ειδικά βραδινές ώρες και ζήτησε προσοχή καθώς με τέτοιες συνθήκες, μπορεί να κινδυνέψουν και διασώστες αλλά και ιδιώτες που θα σπεύσουν για να βοηθήσουν.

«Είχαμε νοτιοδυτικούς ανέμους 7-8 οχτώ μποφόρ, κεραυνούς, καταιγίδες, βροχές. Κάποιοι άνθρωποι με ιδιωτικά σκάφη, παρά την επικινδυνότητα του καιρού, μπαίνουν στη διαδικασία να ταξιδέψουν βραδινές ώρες. Και να που βρισκόμαστε σήμερα. Η θαλαμηγός 30 μέτρων γαλλικής σημαίας με τους 4 Έλληνες επιβαίνοντες και με σχεδόν περίπου 6 τόνους πετρέλαιο, σε μια δύσβατη περιοχή στο ακρωτήριο Αγίας Μαρίνας στην Ελαφόνησο, να βρίσκεται σε κίνδυνο, όπου υπάρχει εισροή υδάτων αλλά είναι ελεγχόμενη. Δεν υπάρχει κάποια θαλάσσια ρύπανση. Έχουν σπεύσει σκάφη του λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη, σούπερ-πούμα της πολεμικής αεροπορίας, παραπλέοντα πλοία για να βοηθήσουν την κατάσταση και να δουν αν μπορούν να αποτραβήξουν και το σκάφος. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανένας από τους τέσσερις επιβάτες και τους Έλληνες που γνωρίζουμε. Έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους και ελέγχους στο Πλησιέστερο Κέντρο Υγείας», ανέφερε αρχικά.

«Η θάλασσα δεν χωράει παιχνίδια και ρίσκα. Βάζουμε σε κίνδυνο ιδιώτες, σκάφη και ανθρώπους αν με τέτοιες συνθήκες βγουν στη θάλασσα για να μας βοηθήσουν. Το λιμενικό σώμα, την πολεμική αεροπορία που όλοι αυτοί για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι είναι εκεί για να σώσουν ζωές. Να σώσουν περιουσίες και δόξα το θεό, αυτή τη στιγμή δεν πήγε κάτι άσχημο όσον αφορά τον κόσμο. Απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τέτοιες συνθήκες, να μην ταξιδεύουν, να παίρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης και να μην ρισκάρουμε το κρατικό μηχανισμό και να βάζουμε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους», κατέληξε.