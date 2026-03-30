Έκπτωση έως 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το Πάσχα

Με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ενόψει των εορτών του Πάσχα, τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Ναυτιλίας ενεργοποιούν πακέτο εκπτώσεων σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια.

Στόχος είναι η έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ενώ προβλέπονται εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50%, ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και τη γραμμή εξυπηρέτησης.

Οι εκπτώσεις έχουν εγκριθεί από τις αρχές του διδακτικού έτους, διασφαλίζοντας έγκαιρα τον προγραμματισμό των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και αποφεύγοντας την ανάγκη αποσπασματικών ρυθμίσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι εκπτώσεις που ισχύουν ανά ακτοπλοϊκή εταιρεία, όπως έχουν εγκριθεί:



Aegean Sea Lines



Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ταξιδέψουν από/προς Πειραιά:



– για το διάστημα 03/04/2026 – 19/04/2026, έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, καθώς και 20% στα οχήματά τους (ΕΙΧ και δίκυκλα)



Η έκπτωση παρέχεται από τα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά πρακτορεία της εταιρείας με την επίδειξη της απόφασης του υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους και της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.



Attica Group



Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται:



– Έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγιά της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα ΙΧ οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι/ες πρόκειται να ταξιδέψουν για τη χρονική περίοδο των διακοπών του Πάσχα, από 03/04/2026 έως 20/04/2026 και συγκεκριμένα για τις γραμμές :

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ



Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης, δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.



Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».



Dodekanisos Seaways



Έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο) για το διδακτικό έτος 2025-2026 με τα πλοία της εταιρίας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.



Fast Ferries



Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (IX και δίκυκλα) κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:



Πάσχα: 03/04/2026 – 19/04/2026



Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα.



Levante Ferries Group



Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν αποκλειστικά κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:



Πάσχα: 03/04/2026 – 19/04/2026



Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (ΙΧ, δίκυκλα) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας της Levante Ferries Group τα εισιτήρια με την έκπτωση.



SEAJETS



Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (ΙΧ & δίκυκλα).



Η έκπτωση ισχύει για δρομολόγια στις εξής περιόδους:



03/04/2026 – 19/04/2026



Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω των on-line συστημάτων κρατήσεων.



Δικαιολογητικά έκπτωσης Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:



– Το σχετικό ΦΕΚ ή Υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση



– Αστυνομική Ταυτότητα



Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)



Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.



Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)



Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του ΙΧ αυτοκινήτου τους.



Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στην περίοδο του Πάσχα από 03/04/2026 έως 19/04/2026.



Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.



Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια

H εταιρεία SKY Express ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.



Για την παραπάνω πρωτοβουλία, η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους.



Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες και την ελληνική αεροπορική εταιρεία Sky Express, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.



Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνει έμπρακτα την αναγνώριση του καθοριστικού τους ρόλου στη λειτουργία και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.