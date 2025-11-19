Εκδηλώσεις εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

Την 21η Νοεμβρίου, ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου, θα εορταστεί και φέτος με λαμπρότητα και επισημότητα η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων σε ολόκληρη τη χώρα. Προβλέπονται:

α. Γενικός Σημαιοστολισμός σε ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, από τις 8 το πρωί έως τη δύση του ήλιου την 21η Νοεμβρίου 2025.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου 2025.

Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

α. Ώρα 10.30 π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς.

Μετά το τέλος της Δοξολογίας, θα εκφωνηθεί ομιλία από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Πάρι Μπίλλια

β. Ώρα 11.15 π.μ.: Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης και Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ).

Οι Δήμοι (εκτός της Θεσσαλονίκης), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στους οποίους εδρεύουν στρατιωτικές μονάδες, θα καταρτίσουν το πρόγραμμα εορτασμού σε συνεργασία με τις οικείες στρατιωτικές αρχές, το οποίο θα περιλαμβάνει γενικό σημαιοστολισμό, δοξολογία, ομιλία για τη σημασία της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και κατάθεση στεφάνων.

Επισημαίνεται ότι στους Δήμους όπου δεν εδρεύουν στρατιωτικές μονάδες, δεν θα καταρτισθεί πρόγραμμα εορτασμού, αλλά θα γίνει σημαιοστολισμός και φωταγώγηση.