“Έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας” – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Τον πόνο και την αγωνία των συγγενών του 20χρονου που κατέρρευσε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Καλαμαριά μετέφερε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Παρασκευάς Σπυράτος επισημαίνοντας την ανάγκη να αποκαλυφθούν πληροφορίες που θα ρίξουν φως στην υπόθεση της δολοφονίας και τονίζοντας πως για το περιστατικό υπάρχουν ενδείξεις αθλητικής βίας.

Μιλώντας στο MEGA ο κ. Σπυράτος τόνισε ότι «η οικογένεια του θύματος είναι συντετριμμένη. Έχουν να διαχειριστούν ένα γεγονός που έχει σοκάρει τη χώρα. Καταλαβαίνετε την κατάσταση και επανερχόμαστε σε αυτόν το φαύλο κύκλο της βίας. Ένα φαύλο κύκλο μιας εξαιρετικής δύσκολης κατάστασης για όλους, της βίας. Επειδή και εγώ δεν έχω αρκετές πληροφορίες για την υπόθεση καθώς την έχω αναλάβει εδώ και μισή ώρα. Αυτό που έχω να μεταφέρω εγώ είναι η έκκληση της οικογένειας να ανοίξουν τα στόματα, σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή. Ανώνυμα ή επώνυμα να δώσουν πληροφορίες, μέσα από την εκπομπή σας δώστε αυτό το μήνυμα, αυτήν την εντολή έχω από την οικογένεια. Αν κάποιος δε θέλει να απευθυνθεί στην αστυνομία ακόμα και το δικό μου τηλέφωνο είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε για να μας δώσει στοιχεία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο σημείο να έχουμε μια φυγή η οποία δεν έχει αποτυπωθεί ούτε σε κάμερα, ούτε σε κάποιον που διήλθε από εκεί».

Ακόμη ο δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι πρέπει και οι δύο φίλοι αλλά και όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει. «Εμείς έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας, η ασφάλεια Θεσσαλονίκης το ανέθεσε στο τμήμα αθλητικής βίας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Το τμήμα ανθρωποκτονιών θα έλεγα πως έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Το γεγονός ότι κατευθύνθηκε προς τα εκεί το περιστατικό στους κύκλους της αστυνομίας, σίγουρα υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την υπόθεση που για να κατευθύνθηκαν εκεί, σημαίνει πως κάτι υπάρχει», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «το θύμα μένει στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά δεν γνωρίζω πώς βρέθηκαν εκεί γιατί ανέλαβα πρόσφατα την υπόθεση. Θα παρακαλέσω όμως ξανά ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να επαναληφθεί πως οι νέοι άνθρωποι που είναι γύρω από τα αθλητικά σωματεία και ίσως ξέρουν προηγούμενο ιστορικό αυτών των ανθρώπων, να δώσουν στοιχεία είτε μέσω της εκπομπής σας είτε σε εμάς, την ασφάλεια, για να βοηθήσουν να λυθεί αυτό το περιστατικό γιατί καταλαβαίνουν πως χάθηκε ένα 20χρονο παιδί και η οικογένεια μέσα στο θρήνο της αυτήν τη στιγμή ζητά την απόδοση της δικαιοσύνης, υπάρχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία και πιστεύουμε πως θα κάνουν τη δουλειά τους».