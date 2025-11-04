MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωρεά αυτόματου απινιδωτή στο ΑΤ Κορδελιού Ευόσμου – Στη διάθεση των δημοτών όλο το 24ωρο

|
THESTIVAL TEAM

Έναν αυτόματο απινιδωτή δώρισε στο Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου ο Φώτης Βερβερίδης, η ζωή του οποίου είχε σωθεί χάρη στην άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και τη χρήση απινιδωτή.

Πριν μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης, ο κ. Βερβερίδης είχε υποστεί ανακοπή, αλλά σώθηκε χάρη στην άμεση, ψύχραιμη και καταλυτική παρέμβαση ατόμων με γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών που παρευρίσκονταν στο χώρο.

Αφού επανήλθε και ανάρρωσε, ο κ. Βερβερίδης θέλησε να ανταποδώσει το «δώρο ζωής», χαρίζοντας στο Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου έναν εξωτερικό αυτόματο απινιδωτή, ο οποίος θα βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών όλο το 24ωρο.

Παρόντες στη σεμνή τελετή παράδοσης του απινιδωτή ήταν ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Καμπαρούδης, ο αστυνομικός διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Μπούσκας, ο διοικητής του ΑΤ Κορδελιού – Ευόσμου, Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, Δανιήλ Δηματάκης, καθώς και η κόρη του κ. Βερβερίδη, Πηνελόπη Βερβερίδου.

«Είμαστε ευτυχείς που ο κ. Βερβερίδης αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να προσφέρει ένας απινιδωτής στα χέρια εκπαιδευμένων ανθρώπων. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του. Θα εντάξουμε και τον συγκεκριμένο απινιδωτή στον χάρτη με όλους τους διαθέσιμους απινιδωτές του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Παράλληλα, θα συνδράμουμε όπως μπορούμε στην εκπαίδευση όσων υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα. Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει τα μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας και δρομολογούμε και την εκπαίδευση άλλων υπηρεσιών», δήλωσε ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

«Πρόκειται για ένα δώρο ζωής και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον κ. Βερβερίδη για την προσφορά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου έναν απινιδωτή που θα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση όποιου συμπολίτη μας τον χρειαστεί. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν όλοι στη χρήση αυτού του δώρου ζωής», επεσήμανε ο αστυνομικός διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Μπούσκας.

«Καλωσορίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και θεωρούμε πώς πρέπει να προβάλλονται, αφενός γιατί δίνουν κίνητρο και σε άλλους συμπολίτες μας να προβούν σε ανάλογες κινήσεις, αφετέρου γιατί αναδεικνύουν την ανάγκη εκπαίδευσης όλων μας στις πρώτες βοήθειες και τη χρήση αυτόματου απινιδωτή», σημείωσε ο διοικητής του ΑΤ Κορδελιού – Ευόσμου, Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Απινιδωτής Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

