Χρυσό Μετάλλιο Τιμής στον Θεσσαλονικιό kite surfer που έσωσε πατέρα και κόρη από την Ουγγαρία στην Επανομή – Βίντεο και φωτο

Χρυσό Μετάλλιο Τιμής δόθηκε στον Αναστάσιο Γκαρίπη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας κ. Τάμας Σούλοκ.

Ο νεαρός kite surfer, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έσωσε το περασμένο καλοκαίρι πατέρα και κόρη από την Ουγγαρία που είχαν παρασυρθεί από τα κύματα στην παραλία της Επανομής.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πατέρας του Αναστάση, Στέλιος Γκαρίπης, σε μια τρίωρη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο της Βουδαπέστης που ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, για πρώτη φορά απονεμήθηκε σε πολίτη ξένης χώρας η ανώτερη διάκριση αριστείας, ως «επιβράβευση του ηρωισμού που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος», όπως τόνισε στην ομιλία του ο ΠτΔ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της Ισπανικής Κυβέρνησης, η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα που τιμήθηκε με το ίδιο μετάλλιο για τη συμμετοχή της στη διάσωση και η οικογένεια των διασωθέντων.

Ακολούθησε δεξίωση με ευχάριστη έκπληξη την απόλαυση της πανσελήνου από το μπαλκόνι του Προεδρικού Μεγάρου και συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή και τη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη.

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στη θάλασσα και την ελευθερία της. Η θάλασσα μού δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή.

Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει», ανέφερε στην ευχαριστήρια ομιλία του ο Αναστάσης Γκαρίπης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την βράβευση:

Δείτε το βίντεο με τη διάσωση: