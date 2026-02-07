MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χίος: Συγκλονίζει μαρτυρία για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς – “Οι τραυματισμοί παρέπεμπαν σε τροχαίο”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρωτόγνωρα ήταν τα περιστατικά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Χίου το βράδυ που συνέβη το ναυάγιο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους.

Περισσότεροι από 20 Αφγανοί μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους και παιδιά, με γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους σώσουν.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου, και περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε το βράδυ της Τρίτης (03/02), όταν έφταναν ασταμάτητα οι τραυματίες και οι σοροί όσων σκοτώθηκαν.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε.

Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι.

Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα», είπε η Μαρία Σαραντινίδου.

Δείτε το βίντεο

Μετανάστες Χίος

