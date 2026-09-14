Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 59χρονης από τον Πολύγυρο – “Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο”

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση μίας 59χρονης γυναίκας που εξαφανίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9) από το σπίτι της στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, πρόκειται για την Α. Γ. η οποία έχει μακριά μαλλιά χρώματος κόκκινο ανοικτό (καροτί) με ξανθές ανταύγειες, καστανά μάτια, ύψος 1,59μ και είναι κανονικού βάρους. Φοράει γυαλιά με καφέ ταρταρούγα κοκάλινο σκελετό. Έχει τατουάζ στην πλάτη, τρία αστέρια. Οδηγεί το ΧΚΝ 1483, μαύρο επιβατηγό Mercedes – Benz.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 14/09/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.