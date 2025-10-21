MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκίδα: Γυναίκα γέννησε στο δρόμο για το νοσοκομείο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Διαφορετική από τις συνηθισμένες ήταν η σημερινή πρωινή εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, μια γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητό της, λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στα επείγοντα.

Η γυναίκα δεν πρόλαβε να μεταφερθεί στην αίθουσα τοκετού, καθώς το βρέφος ήρθε στον κόσμο έξω από το νοσοκομείο, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κινητοποιείται άμεσα. Ο ομφάλιος λώρος κόπηκε μέσα στο αυτοκίνητο, παρουσία γιατρών και μαιών που έσπευσαν στο σημείο.

Με ψυχραιμία και προσοχή, οι άνθρωποι του νοσοκομείου μετέφεραν τη μητέρα και το νεογέννητο στη μαιευτική κλινική.

Το περιστατικό προκάλεσε συγκίνηση σε προσωπικό και παρευρισκόμενους, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως τόσο η μητέρα όσο και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους.

Χαλκίδα

