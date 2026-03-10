Αυξάνονται οι τιμές στα εισιτήρια του ΚΤΕΛ για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Τι θα ισχύσει

Αυξάνονται οι τιμές των εισιτηρίων στα ΚΤΕΛ για τα δρομολόγια που εκτελούνται εκτός νομού, μετά από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε ανακοίνωσή τους τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για την εξέλιξη αυτή και γνωστοποιούν πως το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα θα κοστίζει πλέον 50 ευρώ αντί για 45 που ήταν μέχρι τώρα.

Τονίζουν μάλιστα πως σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το κόστος πλέον ανέρχεται σε 51,40 ευρώ, όμως με απόφασή του το ΔΣ της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ η τιμή καθορίζεται στα 50 ευρώ, προσφέροντας δηλαδή στο επιβατικό κοινό έκπτωση της τάξης του 1,40 ευρώ.

Η έκπτωση αυτή, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, θα ισχύει μέχρι νεωτέρας, ενώ τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης γνωστοποιούν πως πλέον δεν θα ισχύει η ειδική έκπτωση κατά την έκδοση εισιτηρίου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η ανακοίνωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Με την υπ.αρ. 37279 Απόφαση Υφ.Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1258/6-3-2026, αναπροσαρμόζεται, λόγω αύξησης του κόστους καυσίμων και λοιπών συντελεστών κόστους, ο χιλιομετρικός συντελεστής, με βάση τον οποίο καθορίζονται οι τιμές εισιτηρίων των ΚΤΕΛ, σε 0,0893 ευρώ ανά χιλιόμετρο, που διανύει το λεωφορείο ΕΚΤΟΣ “νομού” και 0,0943 ευρώ/χλμ εντός “νομού”.

Δεδομένου ότι η χιλιομετρική απόσταση Θεσσαλονίκη – Αθήνα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1638/15-5-2017, είναι 507,3 χλμ, η νόμιμη τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης, είναι (35χλμ Χ 0,0943 ευρώ) + (472,30 χλμ Χ 0,0893 ευρώ) = 45,48 πλέον ΦΠΑ 13% = 51,38 ευρώ, που στρογγυλοποιείται σύμφωνα με το ΦΕΚ στην τελική τιμή 51,40 ευρώ. Σύμφωνα με τη διατίμηση λοιπόν, η τιμή του εισιτηρίου είναι 51,40 ευρώ.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., η βασική τιμή καθορίζεται στα 50 ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης (προς τα κάτω!), ως προσφορά στους επιβάτες, μέχρι νεoτέρας και ο νέος τιμοκατάλογος, που θα ισχύει από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, είναι ο συνημμένος.

Με άλλη απόφαση του Δ.Σ., καταργείται η ειδική έκπτωση κατά την έκδοση e-ticket.