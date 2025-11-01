MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασπρόπυργος: “Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις” – Βίντεο μετά την κατάρρευση της 10χρονης στο προαύλιο σχολείου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Καλό είναι να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση» ανέφερε ο Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου κοριτσιού σε σχολείο στον Ασπρόπυργο.

«Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια γεγονότα και σίγουρα έχει αρχίσει η διερεύνηση του αιφνίδιου θανάτου του παιδιού. Θα πρέπει να περιμένουμε και την ανάκριση αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πιστεύω ότι θα φωτίσει τα αίτια του θανάτου.

Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχω ζήσει και παλιότερα ειδικά όταν ήμουν ειδικευόμενος. Ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά ακόμη και γιατροί που συμμετέχουν στην ανάνηψη σοκάρονται όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το τι έχει συμβεί. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία, δεν ξέρουμε το ιστορικό του παιδιού», εξήγησε .

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

«Ήτανε ένα παιδάκι κάτω, του κάνανε ΚΑΡΠΑ, κάποιοι έκλαιγαν» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας. «Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του κάνανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, η αστυνομία συνοδεία και το πήγανε. Και κάποιος συγγενής, κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.

Βίντεο μετά την κατάρρευση

Στο σημείο όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, επικρατεί πανικός, με γονείς και μαθητές να κοιτούν σαστισμένοι τη 10χρονη που βρίσκεται στο έδαφος του προαυλίου μετά την κατάρρευσή της.

Ο γυμναστής κάλεσε άμεσα τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο. Μάλιστα στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που καταφτάνει το ασθενοφόρο, καθώς ακούγονται φωνές «άκρη όλοι, άκρη παιδιά».

Ασπρόπυργος Σχολείο

