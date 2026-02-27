MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΘ: Άγνωστοι βεβήλωσαν το μνημείο που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την βεβήλωση του μνημείου του παλιού εβραϊκού νεκροταφείο εντός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδικάζουν με ανακοίνωσή τους οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου.

Οι πρυτανικές αρχές έχουν φροντίσει για την άμεσα αποκατάσταση των ζημιών.

Οι Πρυτανικές Αρχές καταδικάζουν τη βεβήλωση του μνημείου που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο, το οποίο βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αποτελεί οργανικό στοιχείο της πόλης και η ιστορία της κομμάτι της θεσμικής μνήμης του Πανεπιστημίου μας.

Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν φροντίσει για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ενώ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

