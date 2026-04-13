Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Κοριτσάκι 1,5 έτους που βρέθηκε για τις πασχαλινές διακοπές στο Αλιβέρι με τους γονείς του λίγο έλειψε να πεθάνει, όταν διέφυγε της προσοχής της οικογένειας και ήπιε πετρέλαιο.

Οι γονείς το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου και στη συνέχεια το παιδί με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι γιατροί αντέδρασαν αμέσως στο περιστατικό ακολουθώντας ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Μάλιστα, έβγαλαν μικρή ποσότητα πετρελαίου από το βρέφος που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και θα μεταφερθεί εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι σταθερή.

Σύμφωνα με το Evia Online, του θέματος επιλήφθηκε η αστυνομία που πήρε κατάθεση από τον πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος. Όπως είπε ο ίδιος, έβαλε στο στόμα του ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο ενώ έγραφε απ’ έξω άλλο περιεχόμενο. Η μητέρα συνόδεψε στο ασθενοφόρο το παιδί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.