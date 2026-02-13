MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρότες: Συγκεντρώνονται τα τρακτέρ στις Αφίδνες, πρώτα περνάνε από απολύμανση για την ευλογιά των προβάτων – Δείτε βίντεο

Αυξάνονται ώρα με την ώρα τα τρακτέρ στα διόδια στις Αφίδνες όπου συγκεντρώνονται οι αγρότες για να κατέβουν προς το Σύνταγμα.

Λίγο πριν τις 11:30 έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια Αφιδνών ενώ πρώτα περνούν από απολύμανση και μετά προχωρούν.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛΑΣ, υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της σημερινής προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στις 16:00 στο Σύνταγμα.

