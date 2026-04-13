MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε”: Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον θανάσιμο τραυματισμό 15χρονου σε τροχαίο στους Παξούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Παξών μετά την είδηση για τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου σε τροχαίο που έγινε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Μιλώντας στο STAR, o διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, ανέφερε ότι η μηχανή που οδηγούσε ο 15χρονος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη στην Επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

«Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε», είπε ο κ. Κάντας.

«Το άλλο παιδάκι πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε»

Όσον αφορά την κατάσταση του 17χρονου συνοδηγού, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών ανέφερε ότι έχει μεταφερθεί και  νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

«Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος.


Συνελήφθη η 24χρονη

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

Παξοί

