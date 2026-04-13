Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαΐου – Οι πληρωμές ανά ταμείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τις απογευματινές έως βραδινές ώρες (συνήθως από 17.00 έως 21.00 ανάλογα με την τράπεζα)

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Μακρόν ζητά διπλωματική λύση για τη Μέση Ανατολή – Σχεδιάζει πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα της Ιαπωνίας ξύπνησε ξανά – Εντυπωσιακά πλάνα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Σε νέες απελάσεις Ιρανών που συνδέονται με το καθεστώς προχωρούν οι ΗΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: “Φάγαμε αλλά δεν νιώθουμε τύψεις – Από αύριο οι εγγραφές στα γυμναστήρια”

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ο Γιώργος Τσαλίκης τραγούδησε για πρώτη φορά με τον αδερφό του – Δείτε βίντεο